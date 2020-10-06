27 человек погибло на воде за 9 месяцев в Удмуртии

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С января по август этого года в Удмуртии, по сравнению с прошлым, выросло число происшествий на воде. Рост составил 6%. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по УР Пётр Фомин во время аппаратного совещания.

Всего за этот период произошло 35 инцидентов на воде. 27 из них привели к летальному исходу пострадавших. Среди них — 12-летний подросток, который в июле утонул на пруду в деревне Столярово Малопургинского района.

Тем не менее процент числа погибших в сравнении с прошлым годом снизился на 12%.

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