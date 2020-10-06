Новую жизнь художница из Ижевска дала деревьям в лесу

Фото: freepik.com

Жительница Ижевска превратила лес в картинную галерею. На раненых деревьях она пишет свои сюжеты и открывает новые миры.

Ингуна Горская пишет картины прямо на стволах деревьев. Только есть одно важное примечание — на стволах раненых деревьев. Теперь на них вместо облупившейся и ободранной коры — магические существа и пейзажи.

Сюжеты она наносит масляными красками, которые не причиняют вреда природе и не смываются при дожде. Перед этим поверхность необходимо покрыть грунтовкой и бесцветным лаком.

Идея к художнице-дизайнеру пришла во время прогулки по парку.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Благоустройство «Площади Победы» в селе в Удмуртии почти завершилось