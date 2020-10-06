Одинокая пенсионерка из Удмуртии сгорела в своей квартире

В Удмуртии в огне погибла пожилая женщина. Фото: pixabay.com

Накануне вечером, 5 октября, в Удмуртии в огне погибла пожилая женщина. Ей было 59 лет. ЧП произошло в поселке Ува, в доме по ул. Школьной, сообщил Следственный комитет России по Удмуртии.

- По имеющимся данным, женщина злоупотребляла спиртными напитками, проживала одна. Предположительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения, - уточняется в сообщении ведомства.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств: опрашиваются односельчане и родственники погибшей.

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