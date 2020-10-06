В Ижевске стартовал форум, посвященный 100-летию государственности Удмуртии

С 6 по 30 октября на площадках Ижевска пройдут мероприятия, посвященные развитию Удмуртии.

Международный научно-практический форум «100-летие государственности Удмуртии: исторические вехи и перспективы развития» пройдет в Удмуртии. С 6 по 30 октября на различных площадках города состоятся мероприятия, посвященные развитию республики. Участие в форуме примут руководители органов государственной власти и местного самоуправления, представители научно-педагогического сообщества Удмуртии и других регионов и гости из зарубежных стран.

6 октября в 11:00 в библиотеке УдГУ пройдет планерное заседание форума. Мероприятие приурочено к 100-летию государственности Удмуртии. Эксперты обсудят перспективы развития Удмуртии во всех сферах. Особое внимание уделяется теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках форума пройдут различные симпозиумы, круглые столы, выставки, научно-технические конференции.

Как сообщает Министерство национальной политики Удмуртии, во время проведения мероприятий будут соблюдены все меры безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Большое внимание будет уделяться дистанционным форматам и онлайн-трансляциям.

С полной программой форума можно ознакомиться на сайте.

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