Погода в Ижевске на 7 октября: преимущественно без осадков и до +11°С

Рассказываем о погоде на день
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! Пока вы просыпаетесь и думаете, что сегодня надеть, мы расскажем о погоде на день.
На календаре среда, 7 октября. Половина недели почти прошла! По данным Удмуртского гидрометцентра, погода останется пасмурной, днем преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +9…+11°С. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Ночью температура понизится до +2…+4°С. Местами будут небольшие дожди.
Желаем отличного настроения на весь день! И не забудьте взять зонтик на всякий случай.
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