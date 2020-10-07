Погода в Ижевске на 7 октября: преимущественно без осадков и до +11°С

Рассказываем о погоде на день Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Пока вы просыпаетесь и думаете, что сегодня надеть, мы расскажем о погоде на день.

На календаре среда, 7 октября. Половина недели почти прошла! По данным Удмуртского гидрометцентра, погода останется пасмурной, днем преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +9…+11°С. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Ночью температура понизится до +2…+4°С. Местами будут небольшие дожди.

Желаем отличного настроения на весь день! И не забудьте взять зонтик на всякий случай.

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