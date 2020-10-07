Более 4000 неплательщиков алиментов будут наказаны в Удмуртии

Приставы вынесли четыре тысячи постановления об ограничении на выезд из России Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В этом году дознавателями службы судебных приставов по Удмуртии было возбуждено 404 уголовных дела по статье «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Также, по сообщению УФССП по Удмуртии, 745 неплательщиков алиментов привлечены к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. На сегодняшний день четыре тысячи исполнительных производств о взыскании алиментов окончено в Удмуртии. УФССП по Удмуртии отмечает, что ко всем, кто откажется выплачивать задолженность, применяется принудительное взыскание. К тому же ведётся проверка бухгалтерий организаций на предмет своевременного перечисления алиментов. Так, уже сейчас судебными приставами-исполнителями вынесено почти четыре тысячи постановлений о временном ограничении на выезд граждан из России.

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