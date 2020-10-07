Пробки по Сарапульскому тракту в Удмуртии вскоре могут исчезнуть

На Сарапульском тракте планируют поставить светофор Фото: Архив КП

6 октября гостем радио «Комсомольская правда"-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) стал министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев. В прямом эфире затронули проблему пробок по Сарапульскому тракту.

Так, жители города и близлежащих населённых пунктов связывают постоянные пробки на этом участке дороги с недавно появившимися «лежачими полицейскими». На участке трассы проходящем через деревню Каменное, перед поворотами на Завьялово и федеральную трассу установили сращу четыре искусственных неровности. Алексей Горбачёв заявил, что появление «лежачих полицейских» связано с требованиями ГИБДД. По их данным этот участок дороги является очагом аварий, связанных с наездом на пешеходов. Решение проблемы министр видит в установлении светофора на дороге Ижевск-Сарапул.

- Как я уже говорил, в 2022 г. у нас планируется 1,7 млрд руб. направить на реконструкцию дороги Ижевск – Сарапул . И как раз то место, где находятся четыре «лежачих полицейских», попадает под реконструкцию, там будет светофорный объект с нормальными пешеходными переходами, - заявил Алексей Горбачев.

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