Благодаря поддержке ОАО «Удмуртнефть» музейная комната художника Алексея Холмогорова в с. Июльское приобрела современный вид

Более 20 учреждений культуры получили поддержку «Удмуртнефти» с начала года. Предприятие оказало помощь в ремонте зданий домов культуры Сарапульского, Воткинского, Каракулинского, Игринского, Увинского и других районов республики.

Выполнен ремонт помещений районных культурных центров, электропроводки и электрооборудования, монтаж пожарной сигнализации, заменены окна, обновлены двери и фасады.

Пошиты костюмы для ансамбля «Купанча» д. Кукуи

Помимо бытовых проблем решены вопросы с обеспечением современным оборудованием. Благодаря «Удмуртнефти» в республиканских домах культуры закуплены звуковая аппаратура, радиосистемы, видеокамеры, усилители мощности, плоттер. Приобретены баяны, пошиты костюмы, пополнены библиотечные фонды.

Отремонтированы помещения в РКЦ Спектр с. Сигаево Сарапульского района

«Удмуртнефть» ежегодно поддерживает в республике более 100 социально значимых проектов. Помощь направляется учреждениям культуры, здравоохранения, образования и спорта. С 2006 года ОАО «Удмуртнефть» направило на эти цели более 1 млрд рублей.

Заменены окна в культурном центре с. Мостовое Сарапульского района

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