Карта распространения коронавируса на 7 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

В Удмуртии зарегистрировали более 6 тысяч случаев коронавируса. Фото: Дмитрий Селезнев
По состоянию на 7 октября в Удмуртии заболели коронавирусом еще 117 человек. Три человека скончались, 59 вылечились.
Всего в республике зарегистрировано 6 159 случаев болезни. Рассказываем вам о статистике по районам:
Ижевск - 3062
Воткинск - 219
Сарапул - 183
Можга - 384
Глазов - 252
Алнашский район - 185
Балезинский район - 91
Вавожский район - 71
Воткинский район - 66
Глазовский район - 53
Граховский район - 45
Дебесский район - 27
Завьяловский район - 417
Игринский район - 103
Камбарский район - 24
Каракулинский район - 25
Кезский район - 63
Кизнерский район - 56
Киясовский район - 49
Красногорский район - 80
Малопургинский район - 163
Можгинский район - 104
Сарапульский район - 67
Селтинский район - 46
Сюмсинский район - 34
Увинский район - 86
Шарканский район - 72
Юкаменский район - 30
Якшур-Бодьинский район - 50
Ярский район - 40
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.