Карта распространения коронавируса на 7 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

В Удмуртии зарегистрировали более 6 тысяч случаев коронавируса. Фото: Дмитрий Селезнев

По состоянию на 7 октября в Удмуртии заболели коронавирусом еще 117 человек. Три человека скончались, 59 вылечились.

Всего в республике зарегистрировано 6 159 случаев болезни. Рассказываем вам о статистике по районам:

Ижевск - 3062

Воткинск - 219

Сарапул - 183

Можга - 384

Глазов - 252

Алнашский район - 185

Балезинский район - 91

Вавожский район - 71

Воткинский район - 66

Глазовский район - 53

Граховский район - 45

Дебесский район - 27

Завьяловский район - 417

Игринский район - 103

Камбарский район - 24

Каракулинский район - 25

Кезский район - 63

Кизнерский район - 56

Киясовский район - 49

Красногорский район - 80

Малопургинский район - 163

Можгинский район - 104

Сарапульский район - 67

Селтинский район - 46

Сюмсинский район - 34

Увинский район - 86

Шарканский район - 72

Юкаменский район - 30

Якшур-Бодьинский район - 50

Ярский район - 40

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