«Мы просто хотим жить!»: брошенные старички из приюта в Удмуртии просят о помощи

фонд «Валтау»

Бабушкам и дедушкам из приюта «Милосердие» в поселке Уральский Сарапульского района Удмуртии нужна помощь, и только мы с вами им сможем помочь! Мы уже писали про этот приют. Он негосударственный, и уже 10 лет существует за счет пожертвований прихожан и всех неравнодушных людей. Его организовал православный батюшка – отец Дмитрий. По своей собственной инициативе, считая его своим крестом. Он вместе с матушкой и еще несколькими нянечками заботится о бабушках и дедушках, которые остались одни, от которых отказались все.

Двери приюта открыты для бабушек и дедушек, у которых никого не осталось Фото: фонд «Валтау»

Теперь в приюте доживают свой век уже 63 человека, самой старшей бабушке весной исполнилось 90 лет.

- Все отделение с лежачими больными полностью заполнено, мест нет. Пришлось даже положить их в обычное отделение, - рассказывает директор фонда «Валтау» Татьяна Сухих, которая постоянно помогает этому приюту. Именно их фонд добился того, чтобы всем подопечным приюта платили пенсию. Эти деньги уходят на покупку лекарств, покупку еды, а также на оплату коммунальных услуг.

Пожилым людям нужны одежда, еда и лекарства Фото: фонд «Валтау»

Что нужно в первую очередь?

- Они просто хотят жить! И сейчас этим людям нужна помощь! В первую очередь, подопечным приюта нужна нательная одежда – трико, футболки с длинным рукавом, нижнее белье. Разного размера, женское и мужское. Люди лежат, не могут себя сами обслуживать, бывают разные ситуации – и суп прольют, и еще что-то, - рассказывает Татьяна Сухих.

Что еще?

· 30 железных тарелок – к сожалению, обычная посуда, падая, разбивается, поэтому нужны глубокие железные тарелки для еды;

· Мясо, рыба;

· Овощи – картофель, капуста, морковь, свекла, лук; фрукты;

· Взрослые памперсы;

· Мази, заживляющие раны и пролежни;

· Бинты;

· Успокаивающие лекарства;

· Лекарственные средства, понижающие и стабилизирующие давление;

Как помочь старичкам из приюта?

Если вы решили помочь этим пожилым людям, то можно:

· Купить самим все необходимое – волонтеры фонда передадут в приют.

· Перечислить деньги на расчетный счет фонда «ВАЛТАУ» - на эти деньги закупят все то, что действительно нужно.

Расчетный счет фонда «ВАЛТАУ» ИНН 1841078649 КПП 184101001 ОГРН 1181832009985 р\с 40703810668000000664 в Отделении №8618 Сбербанка России, г. Ижевск, к/с 30101810400000000601, БИК 049401601

· Перевести деньги через «Сбербанк онлайн»: в поиске наберите «Фонд Валтау», программа автоматически найдет и заполнит все реквизиты фонда сама, вам останется только вписать сумму для перечисления.

По всем интересующим вопросом можно позвонить по тел. 8-963-484-07-69 – Татьяна.