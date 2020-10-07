«Мы просто хотим жить!»: брошенные старички из приюта в Удмуртии просят о помощи

фонд «Валтау»
Бабушкам и дедушкам из приюта «Милосердие» в поселке Уральский Сарапульского района Удмуртии нужна помощь, и только мы с вами им сможем помочь! Мы уже писали про этот приют. Он негосударственный, и уже 10 лет существует за счет пожертвований прихожан и всех неравнодушных людей. Его организовал православный батюшка – отец Дмитрий. По своей собственной инициативе, считая его своим крестом. Он вместе с матушкой и еще несколькими нянечками заботится о бабушках и дедушках, которые остались одни, от которых отказались все.
Двери приюта открыты для бабушек и дедушек, у которых никого не осталось Фото: фонд «Валтау»
Теперь в приюте доживают свой век уже 63 человека, самой старшей бабушке весной исполнилось 90 лет.
- Все отделение с лежачими больными полностью заполнено, мест нет. Пришлось даже положить их в обычное отделение, - рассказывает директор фонда «Валтау» Татьяна Сухих, которая постоянно помогает этому приюту. Именно их фонд добился того, чтобы всем подопечным приюта платили пенсию. Эти деньги уходят на покупку лекарств, покупку еды, а также на оплату коммунальных услуг.
Пожилым людям нужны одежда, еда и лекарства Фото: фонд «Валтау»
Что нужно в первую очередь?
- Они просто хотят жить! И сейчас этим людям нужна помощь! В первую очередь, подопечным приюта нужна нательная одежда – трико, футболки с длинным рукавом, нижнее белье. Разного размера, женское и мужское. Люди лежат, не могут себя сами обслуживать, бывают разные ситуации – и суп прольют, и еще что-то, - рассказывает Татьяна Сухих.
Что еще?
· 30 железных тарелок – к сожалению, обычная посуда, падая, разбивается, поэтому нужны глубокие железные тарелки для еды;
· Мясо, рыба;
· Овощи – картофель, капуста, морковь, свекла, лук; фрукты;
· Взрослые памперсы;
· Мази, заживляющие раны и пролежни;
· Бинты;
· Успокаивающие лекарства;
· Лекарственные средства, понижающие и стабилизирующие давление;
Как помочь старичкам из приюта?
Если вы решили помочь этим пожилым людям, то можно:
· Купить самим все необходимое – волонтеры фонда передадут в приют.
· Перечислить деньги на расчетный счет фонда «ВАЛТАУ» - на эти деньги закупят все то, что действительно нужно.
Расчетный счет фонда «ВАЛТАУ» ИНН 1841078649 КПП 184101001 ОГРН 1181832009985 р\с 40703810668000000664 в Отделении №8618 Сбербанка России, г. Ижевск, к/с 30101810400000000601, БИК 049401601
· Перевести деньги через «Сбербанк онлайн»: в поиске наберите «Фонд Валтау», программа автоматически найдет и заполнит все реквизиты фонда сама, вам останется только вписать сумму для перечисления.
По всем интересующим вопросом можно позвонить по тел. 8-963-484-07-69 – Татьяна.