Порядок расчёта пособий по больничному изменился в Удмуртии Фото: Архив КП

С 19 сентября 2020 года действует новая редакция положения ФСС для расчета размера пособий. Изменения коснулись пособий по больничному, по беременности и родам, по уходу за ребенком до полтора лет. Теперь среднедневной заработок при расчете размера пособий будет сравниваться с МРОТ с учетом районного коэффициента. Это говорит о том, что сейчас он должен быть не ниже 458,61 рубля.

Напомним, что при расчете пособия среднедневной заработок раньше сравнивался с МРОТ без учета районного коэффициента. Так, получалось, что граждане, у которых заработок в двух предшествующих годах отсутствовал, получали пособие из МРОТ с учетом районного коэффициента. Это была большая сумма, чем для граждан, чей доход был ниже МРОТ без районного коэффициента.

Фонд федерального страхования напоминает, что в настоящее время МРОТ равен 12 130 рублей. С учетом районного коэффициента, установленного в Удмуртии - 13 949,50 руб.

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