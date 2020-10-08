Неизвестный мужчина погиб в Ижевске во время пожара

В Ижевске неизвестный мужчина погиб во время пожара. Фото: pixabay.com

В Ижевске произошел пожар, который привел к гибели неизвестного мужчины, об этом сообщает Следственное управление СК России по Удмуртии.

По имеющимся данным, пожар случился 6 октября около 23:10 в заброшенном доме № 2б по улице 3-я Подлесная. Предположительной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Когда пожар потушили, в доме обнаружили тело мужчины.

Как было установлено, сгоревшее строение пустовало уже некоторое время, и в нем собирались лица без постоянного места жительства.

Сейчас проводится доследственная проверка, место происшествия осмотрели, назначены необходимые экспертизы, опрашиваются очевидцы. Личность погибшего устанавливается.

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