«Ижсталь» более чем в 3 раза увеличила выпуск литейной продукции для горнодобывающих предприятий

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») освоил производство 59 новых изделий для горнодобывающих предприятий: угольных компаний «Южный Кузбасс», «Якутуголь» и железорудной компании «Коршуновский ГОК». Горнякам поставлены коронки и зубья ковшей экскаваторов, дробящие и футеровочные плиты, режущие ножи и кромки, клинья для бульдозеров.

Горнодобывающие предприятия так же входят в Группу «Мечел». За 9 месяцев текущего года «Ижсталь» отгрузила горнякам более 600 тонн мелкотоннажного литья, что в 3,2 раза превышает показатель прошлого года.

Поставленное горнякам литье обладает высокой износостойкостью при воздействии высокого давления и ударных нагрузок, жаростойкостью, пониженным коэффициентом трения. Такие высокие характеристики позволяет достичь отливка на модернизированном литейном оборудовании «Ижстали». В 2017-2018 гг. на заводе ввели в эксплуатацию две малотоннажные электродуговые печи, современные формовочные машины и установку холодно-твердеющих смесей.

– Наша задача – закрыть потребность горнодобывающих предприятий «Мечела» в малотоннажном литье. И мы планомерно движемся в этом направлении. Синергия компаний Группы позволяет нам загружать производственные мощности, а горнодобывающим предприятиям – экономить на закупке комплектующих у сторонних поставщиков, – отметил управляющий директор ПАО «Ижсталь» Сергей Козеннов.

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