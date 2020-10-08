Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 8 октября 2020 года: 116 заболевших и дополнительная партия вакцины для медработников

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 8 октября 2020 года. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 8 октября в Удмуртии зафиксировали 116 новых случаев коронавирусной инфекции; 69 пациентов вылечились и трое, к сожалению, скончались.

Также глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что за последнюю неделю в школах города уменьшилось число закрытых на карантин классов.

При этом в организациях меры профилактики ужесточаются. Так, руководство Удмуртской государственной филармонии сообщило, что пропускает сезон 2020-2021.

Минздрав Удмуртии принял решение заказать 100 тыс. дополнительных доз вакцины от коронавируса, так как привиться изъявили желание уже около 2,5 тысяч медработников.

А вот с «коронавирусными» выплатами врачам не все так гладко – прокуратура Удмуртии ведет проверки и уже обнаружила нарушения.

Карту распространения коронавируса по городам и районам республики можно по ссылке.

А что в России?

В стране за сутки выявили еще 11 493 случая заражения коронавирусом. 7 054 человека выздоровели, 191 пациент скончался. Всего в России зарегистрировали 1 260 112 случая заболевания, 1 002 329 человек выздоровели, 22 056 – скончались.

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