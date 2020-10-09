Погода в Ижевске на 9 октября: пасмурно, ночью возможны заморозки

Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! С каждым днем просыпаться все сложнее и сложнее. И погода нам в этом не помощник – сегодня синоптики прогнозируют прохладный и пасмурный день.

По данным Удмуртского Гидрометцентра, днем будет +13…+15 градусов, ночью +2…+4 градуса. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/c. Местами ночью возможны заморозки на почве до -2 градусов.

По данным сервиса Яндекс погода днем будет +8…+10 градусов, ночью +8…+9 градусов.

Желаем вам отличного дня!

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