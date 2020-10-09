Итоги первого заседания Гордумы Ижевска: какие задачи стоят перед депутатами?

Фарит Губаев стал новым председателем Гордумы Фото: Амир Закиров

8 октября в Ижевске прошло первое заседание Гордумы. Накануне в Ижевске избрали нового председателя государственного органа. Им стал Фарит Губаев. 9 октября он рассказал в прямом эфире, какие первоочередные задачи стоят перед депутатами.

— У нас социально ориентированный бюджет. В первую очередь мы будем поднимать вопросы зарплаты сотрудникам муниципальных учреждений. Хотелось бы бюджет развить. Будем в связке с республикой обсуждать. Надеюсь, опыт в бюджетной комиссии Госсовета поможет защитить интересы города, чтобы был бюджет развития, — рассказал Фарит Губаев.

Полностью прослушать эфир можно по ссылке.

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