ГИБДД Удмуртии борется с очередями при регистрации автомобилей граждан

ГИБДД Удмуртии борется с очередями при регистрации автомобиля Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В Удмуртии увеличилось число жителей, желающих зарегистрировать свой транспорт в ГИБДД. Это привело к образованию очередей, которое беспокоит МВД Удмуртии. Для решения проблемы увеличили рабочий день и количество приёмных окон. Теперь можно будет обратиться в Госавтоинспекцию с 08.00 до 18.00. Также записаться можно через портал государственных услуг. В пятницу приём будет осуществляться только в порядке живой очереди с 8:00 до 12:00, об этом сообщает МВД УР на официальной странице в социальных сетях.

ГИБДД в Удмуртии регистрирует транспорт не только ижевчан, но и жителей Малопургинского и Завьяловского районов. Своих соответствующих для этого органов у них просто нет. МВД УР называет это одной из причин образования очередей. Также они отмечают непунктуальность граждан. Ижевчане записываются через портал государственных услуг, но не приходят вовремя. Это провоцирует искусственное увеличение очередей.

Принятые меры уже сократили электронные очереди по обработке заявок с 14 до 8 дни, заявил начальник МРЭО ГИБДД МВД по Удмуртии Ренат Халилов.

УГИБДД МВД по Удмуртской Республике напоминает: зарегистрировать транспортное средство можно в любом территориальном отделе ГИБДД, оказывающем такие услуги. Сделать это нужно в течение 10 дней с момента покупки транспорта. Также рекомендуется не занимать очереди с утра и по возможности записываться через сайт госуслуг, не создавая живую очередь.

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