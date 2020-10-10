До +14 градусов и небольшие дожди:какие сюрпризы приготовила погода ижевчанам 10 октября

Подготовили подробный прогноз погоды в Ижевске на 10 октября. ФОТО: Архив

Какие сюрпризы приготовила погода ижевчанам 10 октября? Подготовили подробный прогноз.

10 октября в Ижевске ожидаются небольшие дожди. По данным Яндекс.Погода, столбик термометра днем поднимется до +14 градусов, а ночью - до +10 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

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