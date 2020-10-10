Карта распространения коронавируса на 10 октября 2020 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 10 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших. ФОТО: Pixabay

По состоянию на 10 октября в Удмуртии зарегистрировали 112 новых случаев коронавируса. 103 человека выздоровели, их выписали. Также зафиксировано 2 летальных случая. Всего в регионе зарегистрировано 6 391 случаев болезни. Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск – 3228

Воткинск – 245

Сарапул - 189

Можга – 401

Глазов - 268

Алнашский район – 189

Балезинский район – 98

Вавожский район - 72

Воткинский район – 71

Глазовский район - 54

Граховский район – 48

Дебесский район – 34

Завьяловский район – 425

Игринский район – 112

Камбарский район – 27

Каракулинский район – 28

Кезский район - 63

Кизнерский район - 57

Киясовский район – 51

Красногорский район – 86

Малопургинский район – 182

Можгинский район - 105

Сарапульский район - 73

Селтинский район - 46

Сюмсинский район - 34

Увинский район – 93

Шарканский район - 77

Юкаменский район - 31

Якшур-Бодьинский район - 58

Ярский район - 44

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