Карта распространения коронавируса на 10 октября 2020 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 10 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших. ФОТО: Pixabay
По состоянию на 10 октября в Удмуртии зарегистрировали 112 новых случаев коронавируса. 103 человека выздоровели, их выписали. Также зафиксировано 2 летальных случая. Всего в регионе зарегистрировано 6 391 случаев болезни. Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск – 3228
Воткинск – 245
Сарапул - 189
Можга – 401
Глазов - 268
Алнашский район – 189
Балезинский район – 98
Вавожский район - 72
Воткинский район – 71
Глазовский район - 54
Граховский район – 48
Дебесский район – 34
Завьяловский район – 425
Игринский район – 112
Камбарский район – 27
Каракулинский район – 28
Кезский район - 63
Кизнерский район - 57
Киясовский район – 51
Красногорский район – 86
Малопургинский район – 182
Можгинский район - 105
Сарапульский район - 73
Селтинский район - 46
Сюмсинский район - 34
Увинский район – 93
Шарканский район - 77
Юкаменский район - 31
Якшур-Бодьинский район - 58
Ярский район - 44
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