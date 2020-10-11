Погода в Ижевске 11 октября: солнечно и до +16°С

Октябрь продолжает радовать ижевчан отличной погодой Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Октябрь близится к середине, но погода по-прежнему радует. Подробнее о том, каким будет воскресный день, расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 11 октября будет преимущественно ясно и без осадков. Температура воздуха составит +14..+16°С, ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Ночью облачно, но также без осадков. А вот температура упадет до +2°С. Ветер не изменит направления, его скорость составит около 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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