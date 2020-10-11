По сравнению с прошлым годом в Удмуртии на 20% сократилось число укусов клещей

В Удмуртии подвели итоги сезона клещей Фото:pixabay.com

В Удмуртии завершился сезон клещей, и республиканский Роспотребнадзор подвел итоги. Как сообщает пресс-служба ведомства, за этот год зафиксировано на 20% меньше обращений с жалобами на присасывание клещей, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего атаке паразитов подверглись 13 302 жителя Удмуртии, из них 2 470 детей, причем половина обратившихся за помощью являлась ижевчанами. Также много пострадавших было в Алнашском, Игринском, Кезском, Можгинском, Увинском, Шарканском, Якшур-Бодьинском районах, и в Воткинске.

Исследования выявили возбудитель клещевого энцефалита в 2,8% случаев, и возбудитель клещевого боррелиоза в 38,3% случаев.

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