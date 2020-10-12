Погода в Ижевске 12 октября: температура до +17°С и без осадков

Температура воздуха прогреется до +12..+17°С Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня зонтики можно оставить дома. Рассказываем, какой погодой Ижевск встретит новую неделю.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 12 октября будет облачно, но без осадков. Температура воздуха прогреется до +12..+17°С, ветер юго-западный, 2-3 м/с.

Ночью облачно, возможен небольшой дождь. Заморозков не ожидается, столбик термометра опуститься до +2°С.

Желаем всем продуктивного понедельника!

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