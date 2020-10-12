Этапы Кубка России по биатлону пройдут в Ижевске

4 и 5 этапы Кубка России пройдут в столице Удмуртии Фото: Архив КП

9 октября Союз биатлонистов России сообщил об изменениях в календаре соревнований на предолимпийский сезон. Было принято решение о сокращении количества локаций в связи с распространением коронавирусной инфекции. 4 и 5 этапы гонок пройдут в столице Удмуртии.

Стоит отметить, что в Ижевск приедут лишь биатлонисты-мужчины. Женские соревнования пройдут в Тюмени и Чайковском. Парням же нужно будет переезжать из Ханты-Мансийска в Уват, а затем и к нам.

СБР сообщает о расписании соревнований: пять мужских этапов пройдут в: Ханты-Мансийске с 24 по 30 ноября, в Увате с 1 по 14 декабря и в Ижевске с 23 по 29 декабря. Женские этапы перенесены в Тюмень и Чайковский. Первый и второй этап состоятся с 24 ноября по 7 декабря, а все остальные пройдут с 8 по 28 декабря в Чайковском.

Напоминаем, в начале этого года соревнования по биатлону уже проходили в Ижевске. В январе «Комсомолка» писала о том, что этапы Кубка России переносились из Рыбинска в Ижевск.

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