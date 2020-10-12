В Удмуртии сделают безопасными линии электропередач для защиты краснокнижных птиц

Линии электропередач в Увинском районе проходя по охраняемым природным территориям регионального значения Фото: Архив «КП» в Ижевске

Удмуртская природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием установить птицезащитные устройства на линиях электропередач в Увинском районе. Суд обязал ООО «Электрические сети Удмуртии» и Администрацию муниципального образования «Увинский район» выполнить все требования для защиты краснокнижных птиц.

Линии электропередач в Увинском районе проходя по охраняемым природным территориям регионального значения. Эти места являются естественной средой обитания для птиц, занесенных в красную книгу Удмуртии. При этом до сих пор оборудование не было оснащено специальными птицезащитными устройствами.

В таких условиях страдают не только птицы, но и сами электросети. Это нередко приводит к сбоям в электроснабжении населения района.

Прокуратура УР заявляет, что договор о поставке оборудования для защиты птиц уже заключен. Сейчас ситуация находится на личном контроле природоохранного прокурора.

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