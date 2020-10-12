Скончался один из самых известных археологов Удмуртии Леонид Макаров

Леонид Дмитриевич Макаров. Фото: Археологи УдГУ

Доктор исторических наук, доцент Удмуртского государственного университета, один из самых известных археологов республики Леонид Макаров скончался сегодня, 12 октября.

- 12 октября ушел из жизни после коварной болезни наш учитель, друг, коллега и просто хороший человек Леонид Дмитриевич Макаров. Он был в первой когорте археологов Удмуртского госуниверситета, с его именем связаны открытия памятников эпохи камня, бронзы в Удмуртии, изучение древнерусских памятников бассейна реки Вятки, - сообщили его коллеги в группе «Археологи УдГУ» «ВКонтакте».

О времени и месте прощания пока не сообщается.

СПРАВКА КП

Леонид Дмитриевич Макаров - выпускник исторического факультета УдГУ.

После окончания он прошел здесь путь от лаборанта до доцента кафедры археологии и истории первобытного общества.

В 2006 году он защитил докторскую диссертацию по теме «Древнерусское население Прикамья в X-XV веках».

Леонид Дмитриевич оставил после себя сотни научных публикаций, не успев завершить археологическую карту Воткинского района.

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