Сбивший 11-летнюю девочку на трассе в Удмуртии водитель задержан

Водитель не снизил скорость перед пешеходным переходом Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

ГИБДД проводит проверку после ДТП в Игринском районе Удмуртии, где насмерть сбили 11-летнюю девочку. Об этом «Комсомолке» сообщил Александр Мельников, начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Проверка будет длиться месяц. По результатам проверки будут проводиться профилактические мероприятия. Возможно, будет пересматриваться схема дорожного движения на участке, - прокомментировал Александр Мельников.

В пресс-службе МВД по Удмуртии КП рассказали, что водитель задержан, возбуждено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело находится на контроле прокуратуры.

Напомним, 10 октября произошло ДТП на 266 км участка федеральной трассы в Игре. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 24-летний водитель «Лады Приоры», по предварительной информации, ехал со скоростью 70-80 км/ч и не сбавил скорость перед пешеходным переходом, хотя встречный транспорт остановился и пропустил девочку. От полученных травм школьница скончалась в больнице.

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