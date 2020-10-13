13-летняя девочка пропала в Ижевске

Пропавший ребенок. Фото: vk.com/psoregion18

В Ижевске ищут Викторию Кузнецову, 2007 года рождения. 12 октября она вышла из дома по ул. Клубной и ушла в неизвестном направлении, сообщает ПСО «Регион 18».

Приметы: темно-русые волосы ниже плеч.

Была одета: короткая серая ветровка с капюшоном, голубые джинсы, белые кроссовки. С собой у девочки был черный рюкзак.

Если вы видели ребенка, позвоните по тел. 8-951-195-29-71 или в полицию по тел. 02.

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