Пропавшего мужчину 1938 года рождения нашли спасатели в Удмуртии

Мужчина потерял палки, на которые опирался при ходьбе. Его доставили родственникам. Фото: /vk.com/pssur

Мужчина 1938 года рождения пропал в деревне Хохряки, но его нашли. Поисково-спасательная служба Ижевска рассказала на своих страницах в соцсетях, как его искали.

Заявка на поиск поступила 11 октября от дочери пропавшего. Мужчина ходил с помощью палок и не вернулся домой к назначенному времени. Сначала дочь пыталась найти его сама, но у нее не получилось. Тогда она обратилась к спасателям.

- По прибытии на место поиска выяснили, что накануне мужчина расспрашивал свою дочь о поле за домами деревни и про церковь Василия Великого, - рассказала Мария Видеман, руководитель поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Ночью поисковики обследовали поле, направление к церкви и территорию Хохряков. Это не дало результата, и утром розыски возобновили. Спасатели снова прочесали привычный маршрут пропавшего и территорию за тепличным комплексом. Там находился заросший овраг. В нем и нашли мужчину. В этот момент он полз к Хохрякам.

Оказалось, что пропавший дезориентировался и потерял палки, на которые опирался при ходьбе. Он спал в овраге. Спасатели отвезли его домой на аварийно-спасательной машине и передали родственникам.

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