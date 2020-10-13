«Ижсталь» расширяет возможности производства жаропрочных сплавов

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Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») освоил технологию производства жаропрочного устойчивого к коррозии сплава на единственном в России прокатном стане с нагревом заготовки вихревыми токами.

Это позволяет вовлекать в производство технологические отходы, которые остаются после проката сплавов на мелкосортно-проволочном стане 250.

Жаропрочные сплавы поставляются предприятиям авиационной, ракетостроительной и аэрокосмической отраслей. Изделия из них предназначены для работы в агрессивных средах и температурах от 500 до 1100 градусов Цельсия.

- Таким образом, мы увеличиваем производство жаропрочных сплавов, которые являются одним из самых высокомаржинальных и высокотехнологичных видов продукции, - отметил технический директор ПАО «Ижсталь» Алексей Шакирьянов.

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