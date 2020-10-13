Режим работы парка Горького в Ижевске изменится

Некоторые аттракционы закрыты на лето
Фото: Амир Закиров
В Ижевске снова изменилось время работы «Летнего сада». Об этом сообщается на странице «Парков Ижевска» в социальных сетях.
С 13 октября парк работает с 12:00 до 19:00. Из-за погоды время работы также может измениться.
Уточнить режим работы можно по телефону 8-912-450-00-12. Кстати, прокатиться на аттракционах все еще можно, да еще и по акции. Напоминаем, что часть из них уже не работает.
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