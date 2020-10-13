Три автомобиля столкнулись в Удмуртии

Виновник аварии скрылся с места ДТП. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Водитель травмировался в Удмуртии из-за столкновений нескольких машин. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Авария произошла 12 октября в Воткинске, напротив дома №4 по Гавриловскому тракту. Неустановленный водитель автомобиля «Форд-Фокус» врезался в двигающющуюся впереди «Мазду». От удара 23-летний водитель «Мазды» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Иж-2117». 63-летний водитель «Ижа» получил травмы.

Сейчас возбуждено административное расследование. Проводится проверка.

ГИБДД напоминает, что оставление места ДТП влечет лишение водительских прав на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Если водитель причастен к ДТП, он должен остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки. Водитель не должен перемещать предметы, имеющие отношения к ДТП. Если это мешает дорожному движению, их нужно зафиксировать на фото или видео, а потом переместить.

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