Житель Удмуртии предстанет перед судом за распространение детской порнографии

33-летний житель Шарканского района обвиняется в совращении и распространении детской порнографии Фото: Архив «КП» в Ижевске

33-летний житель Шарканского района обвиняется в совращении и распространении детской порнографии. Жертвами стали девочки 11, 12 и 15 лет. Следственный отдел по Первомайскому району в Ижевске установил его вину, собрав все доказательства.

С января 2018 по февраль 2019 года мужчина знакомился с маленькими девочками в социальных сетях. Беседа велась на очень откровенные темы. Он отправлял порнографические фотографии с участием детей.

Пресс-служба следственного комитета республики сообщает, что дело направлено в суд. Мужчина может получить обвинения сразу по 4 статьям, среди которых развратные действия и незаконное изготовление и распространение порнографических материалов. За подобные преступления можно получить срок до 20 лет.

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