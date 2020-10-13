Третьего заместителя председателя Городской думы выберут в Ижевске

Председателю новой Гордумы Ижевска Фариту Губаеву уже выбрали двух заместителей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Новая Гордума Ижевска выберет третьего заместителя председателя. Об этом сообщает «Коммерсант» (16+).

Напомним, председателем Гордумы стал Фарит Губаев. Заместителем на постоянной основе выбрали Олега Гарина, а на непостоянной - Николая Швецова. При этом состав депутатов сократился до 35.

Должность третьего заместителя предлагают сделать на постоянной основе. «За» проголосовали 30 депутатов, «против» - трое.

Идею предложила фракция КПРФ. Она же выдвинула кандидатуру на этот пост - Марию Бобылеву.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Фарит Губаев, Олег Гарин и конкурс на главу города: первые решения нового состава Гордумы Ижевска

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.