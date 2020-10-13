Карта распространения коронавируса на 13 октября 2020 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших
Фото: pixabay.com
По данным на 13 октября, коронавирусом в Удмуртии заболели 123 человека, двое скончались. 144 человека выздоровели.
Статистика по районам сегодня выглядит так:
Ижевск - 3383
Воткинск - 283
Глазов - 278
Можга - 417
Сарапул - 198
Алнашский район - 193
Балезинский район - 98
Вавожский район - 73
Воткинский район - 78
Глазовский район - 55
Граховский район - 52
Дебесский район - 34
Завьяловский район - 462
Игринский район - 116
Камбарский район - 30
Каракулинский район - 32
Кезский район - 64
Кизнерский район - 58
Киясовский район - 51
Красногорский район - 88
Малопургинский район - 186
Можгинский район - 109
Сарапульский район - 76
Селтинский район - 48
Сюмсинский район - 35
Увинский район - 101
Шарканский район - 86
Юкаменский район - 31
Якшур-Бодьинский район - 69
Ярский район - 46
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