Карта распространения коронавируса на 13 октября 2020 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших Фото: pixabay.com

По данным на 13 октября, коронавирусом в Удмуртии заболели 123 человека, двое скончались. 144 человека выздоровели.

Статистика по районам сегодня выглядит так:

Ижевск - 3383

Воткинск - 283

Глазов - 278

Можга - 417

Сарапул - 198

Алнашский район - 193

Балезинский район - 98

Вавожский район - 73

Воткинский район - 78

Глазовский район - 55

Граховский район - 52

Дебесский район - 34

Завьяловский район - 462

Игринский район - 116

Камбарский район - 30

Каракулинский район - 32

Кезский район - 64

Кизнерский район - 58

Киясовский район - 51

Красногорский район - 88

Малопургинский район - 186

Можгинский район - 109

Сарапульский район - 76

Селтинский район - 48

Сюмсинский район - 35

Увинский район - 101

Шарканский район - 86

Юкаменский район - 31

Якшур-Бодьинский район - 69

Ярский район - 46

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