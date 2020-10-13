Tele2, СберМобайл и Huawei протестируют технологии 5G

.

Tele2, СберМобайл (бренд оператора связи ООО «Сбербанк-Телеком»), входящий в экосистему Сбера, и компания Huawei протестируют сценарии использования технологии 5G на базе технологий и инфраструктуры экосистемы Сбера. Три компании подписали меморандум о намерениях и договорились о создании рабочей группы по исследованию технологических возможностей стандарта 5G.

Tele2, СберМобайл и Huawei проведут несколько этапов кабинетных исследований для разработки новых бизнес-моделей в сетях 5G, способов монетизации технологии, вариантов ее масштабирования и использования в различных сегментах и отраслях экономики. Испытания будут проводиться совместно с компаниями экосистемы Сбера, в том числе Cognitive Pilot, с применением платформ СберМобайл, инфраструктуры Tele2 и разработок Huawei.

Партнеры проработают варианты использования 5G для платформы смарт-аналитики на основе искусственного интеллекта, управления парком беспилотной техники, транспортной инфраструктурой и мониторинга сельскохозяйственных процессов. Технология 5G должна обеспечить передачу видеопотока данных с беспилотной техники для real-time-взаимодействия автопарка, дистанционного управления техникой и построения достоверной картины в режиме реального времени на основе визуальных данных с места.

Еще одна область исследования – создание цифрового двойника города в ходе строительства умного квартала Рублево-Архангельское в Москве. В рамках проекта благодаря технологии интернета вещей будет создан единый ситуационный центр управления зданиями и инфраструктурой умного квартала, а также построены системы мониторинга за строительными работами на объекте в режиме реального времени.

- Tele2 первой на российском рынке запустила пилотную зону 5G на Тверской улице в августе 2019 года и успешно демонстрировала пользовательские и промышленные сценарии применения технологии. Полноценный запуск 5G пока остается перспективой, но он в любом случае состоится, как только будет решен вопрос доступности частот. Рынок и передовые компании должны быть технологически готовы к коммерческому развертыванию сетей. Вместе с нашим партнером СберМобайлом мы исследуем две важные области – автономное применение технологии MVNO-оператором и широкий спектр ее возможностей на базе развитой цифровой экосистемы Сбера. Вместе мы пополним портфолио успешных кейсов и изучим возможности коммерциализации технологии, что особенно важно с учетом недостаточного пула практических сценариев использования 5G, - поясняет Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2.

- Технология 5G предоставляет принципиально новые возможности по цифровизации бизнеса любого размера в самых разных отраслях экономики. Сбер обладает уникальной экосистемой, которая включает в себя все компоненты для сквозной цифровизации компаний – от оснащения домов, офисов и даже транспортных средств умными устройствами до создания современных цифровых двойников предприятий, передающих данные в режиме real-time. Мы обладаем самым современным стеком технологий, которые могут быть масштабированы и адаптированы к требованиям 5G. Такая комбинация возможностей и технологий позволяет предлагать нашим клиентам новые сервисы и решения, - комментирует Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком».

- Как безусловный лидер в области развития 5G, Huawei предоставит свои уникальные передовые технологии для создания новых возможностей и сценариев бизнес-кейсов использования 5G. В рамках стратегического сотрудничества со СберМобайлом и Tele2 мы объединим наши усилия для разработки успешных бизнес-моделей и адаптаций технологий 5G для MVNO. Мы верим, что благодаря синергии сильнейших сторон каждого из партнеров будет создана надежная "платформа" для интеграции инновационных технологий, - дополняет Чжао Лэй, вице-президент Huawei Technologies, генеральный директор подразделения операторского бизнеса Huawei в России

Пятое поколение мобильной связи действует на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020) – технология 5G обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволяет обеспечить бо льшую доступность широкополосной мобильной связи, использование режимов device-to-device (прямое соединение между абонентами) и сверхнадежные масштабные системы коммуникации между устройствами. Технологию отличает меньшее время задержки, скорость интернета – 1-2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования, что является катализатором развития и применения интернета вещей (IoT) в различных отраслях экономики.

Наиболее важным качеством и основным конкурентным преимуществом 5G является скорость передачи данных, а главное – возможность использования технологии сетевого слайсинга (5G network slicing) – программного разделения общего сетевого пространства на сегменты с определенными свойствами для нужд потребителей. Технология позволяет использовать разные параметры качества соединения и, по сути, персонализировать параметры связи исходя из конкретных потребностей компаний и физических лиц.