Подозреваемого в угоне автомобиля задержали в Ижевске

На автомобиль обратили внимание сотрудники ДПС Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Сотрудники ДПС во время патрулирования заметили автомобиль «Лада Гранта», который неуверенно двигался в районе улицы Дзержинского. Сотрудники ДПС просигналили ему, но водитель не ответил и попытался скрыться.

При задержании сотрудники предположили, что мужчина пьян. Он отказался от медосвидетельствования. Документов на машину у него не было.

Задержанного доставили в дежурную часть. Оказалось, что это человек без определенного места жительства, ему 35 лет и он был ранее судим. Тем временем в полицию с сообщением об угоне обратился 25-летний владелец машины.

Задержанный находится под административным арестом на 10 суток за отказ от медосвидетельствования и управление транспортом без права на это. Сейчас он в спецприемнике. Также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»). Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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