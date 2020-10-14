Погода в Ижевске на 14 октября: тепло и пасмурно

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Доброе утро, Ижевск! Осень продолжает баловать нас теплыми деньками! Успейте ими насладиться, ведь уже к выходным синоптики прогнозируют снег.

По данным Удмуртского Гидрометцентра, днем будет +14…+16мградусов, ночью +6…+8 градусов Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/c. Днем в северных районах возможны небольшие дожди.

По данным сервиса Яндекс погода днем будет +15…+17 градусов, ночью +9…+12 градусов.

Желаем вам отличного дня!

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