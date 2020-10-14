Спасатели Удмуртии вытащили собаку, застрявшую в заборе

Фото: www.instagram.com/pssudm/

Во вторник, 13 октября, прохожие в Сарапуле увидели застрявшую между прутьев забора собаку. Они позвонили в дежурно-диспетчерскую службу с просьбой отправить спасателей на помощь животному.

- Спасатели отогнули железные прутья при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента, - сообщают на странице поисково-спасательной службы Удмуртии в Инстаграм.

Напомним, что недавно спасатели вытащили пса из пруда в Воткинске.

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