Ижевчанин украл детское питание из магазина

Ижевчанин стащил детское питание из магазина Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жителя Ижевска задержали сотрудники полиции Нижегородской области. Мужчина своровал две банки детского питания из продуктового магазина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по области.

9 октября сотрудники магазина по камерам наблюдения обнаружили, что еще в сентябре неизвестный мужчина украл с прилавка две банки детского питания. Сумма ущерба составила более 2 000 рублей. В ходе следствия выяснили, что вор - 35-летний житель Ижевска. Мужчина ранее был судим за подобные преступления.

Ижечанин задержан. Ему грозит лишение свободы до 2 лет.

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