Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 14 октября 2020 года:

За соблюдением профилактических мер продолжают усиленно следит Фото: Амир Закиров

По состоянию на 14 октября в Удмуртии зарегистрировали 120 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. 72 человека выздоровели и были выписаны. Трое пациентов, к сожаленю, скончались.

Всего в республике зарегистрировали 6 964 случая болезни.

В связи с эпидемиологической ситуацией было принято решение продлить каникулы для школьников. Из-за этого родители школьников начали переживать. Елена Землякова, начальник управления дошкольного, общего и профессионального образования Министерства образования и науки Удмуртии поспешила успокоить родителей. Закрывать школы на карантин сейчас не планируют.

Карту распространения вируса по районам можно посмотреть по ссылке.

Коронавирус в России

В России за сутки заболел 14 231 человек. Выздоровели 7 920 человек, скончались 239 пациента.

За весь период зарегистрировали 1 340 409 случаев Covid-19.

В московском метро и автобусах за отсутствие масок пассажиров с мая по октябрь оштрафовали почти на 480 млн рублей. Введутся ли такие меры для общественного транспорта в Удмуртии, пока неизвестно.

За соблюдением профилактических мер продолжают усиленно следить. С этой же целью ростовский врач создал «антиковидных» роботов. Их установили при входе в десткую поликлинику. Они измеряют температуру пациентов и обрабатывают руки дезинфицирующим раствором. Ждем, когда новые роботы появятся и в удмуртских больницах.

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