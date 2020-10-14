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Общество

Почти 2 млн рублей перевел ижевчанин поддельной бирже

Для этих целей он продал квартиру
Анна Митрофанова
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Ижевчанин перевёл 1,8 млн рублей на поддельный счёт мошенников

Ижевчанин перевёл 1,8 млн рублей на поддельный счёт мошенников

Фото: pixabay.com

Ижевчанин перевел 1,8 млн рублей на поддельный счет мошенников. После чего обратился с заявлением в полицию. Сейчас ведутся оперативные работы.

Удалось установить, что объявление о легком заработке на бирже мужчина нашел в интернете. Он заполнил анкету, после чего ему перезвонил «менеджер фирмы». Пострадавший перешел по ссылке, создал личный кабинет и перевел на счет деньги. Чтобы собрать такую сумму, ему пришлось продать квартиру и взять кредит в банке, сообщает пресс-служба МВД по УР.

О том, что он попался на мошенническую схему, ижевчанин догадался позже. Когда отказался переводить деньги мошенникам, а его страницу просто заблокировали.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

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