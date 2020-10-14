Два участка дорог Удмуртии отремонтировали

Фото: пресс-служба правительства Удмуртской Республики

Работы завершили на двух дорогах в Удмуртии. Это участок трасс Ува – Сюмси и Игра – Сюмси. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

– Дорожники провели работы по ремонту покрытия, выкорчевке древесно-кустарной растительности в полосах отвода, разработали кюветы и основное – обустроили покрытие из ЩПГС. На сегодняшний день, оба участка дорог находится в нормативном состоянии, – говорится в сообщении.

Проезд восстановили в тех местах, где в период распутицы он был затруднен.

Дорожное полотно восстановили на участке Силино – Верх-Юс. Его протяженность – 13 км. Длина объекта на дороге Гура – Зятцы – 5 км.

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