Погода в Ижевске 15 октября: облачно с прояснениями и местами дожди Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, и рабочая неделя подходит к концу. Настраиваемся на день и читаем наш утренний прогноз погоды.

По данным Удмуртского гидрометцентра, сегодня в городе температура поднимется до 14–16°С. Будет облачно с прояснениями. Местами синоптики обещают дождь. Скорость юго-западного ветра достигнет 4–9 м/с.

Сервис Яндекс Погода не предупреждает о дождях. Весь день простоит облачная погода. Днем температура продержится на отметке 14–16°С, а юго-восточный ветер подует со скоростью 4,2 м/с.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Граффити с Децлом в Ижевске восстановили

Велогонщики из Удмуртии заняли весь пьедестал на Кубке России