Ученики «Роснефть-классов» Удмуртии представили на конференции проекты по развитию нефтегазовой отрасли

Фото: «Удмуртнефть»

В Удмуртии в 11-й раз прошла конференция «Основы нефтегазового дела». Свои проекты в 6 секциях по основным направлениям нефтедобычи представили 63 ученика 11 «Роснефть-классов» из Воткинска, Сарапула и Игры. В этом году научный форум впервые был организован в онлайн-формате. Видеовыступления и презентации проектов ребят были размещены на электронной платформе. Экспертное жюри, в состав которого вошли преподаватели Института нефти и газа УдГУ и сотрудники «Удмуртнефти», подводило итоги посредством аудиоконференций.

Представленные работы подтвердили: изучение основ нефтегазового дела и наставничество опытных нефтяников позволяют ребятам уже сейчас хорошо разбираться в современных технологиях нефтегазовой отрасли.

Фото: «Удмуртнефть»

Отмечен 21 проект-победитель, в их числе перспективы развития 3D сейсмических исследований, утилизация попутного нефтяного газа, проблемы при проведении гидроразрыва пласта и другие.

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