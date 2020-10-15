Детские лагеря будут работать во время осенних каникул в Удмуртии

Детские лагеря на базе образовательных учреждений будут работать во время осенних каникул в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

На базе образовательных организаций начнут работать более 250 детский лагерей. Об этом сообщает министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

В осенние каникулы дети смогут посещать дневные лагеря, которые откроются на базе образовательных организаций. Первые лагеря уже начали работать с 12 октября. Как сообщает министр образования, главная задача — интересно занять досуг детей. Поэтому более 13 тысяч учащихся проведут осенние каникулы с пользой.

Все рекомендации Роспотребнадзора будут соблюдены: утром детям и сотрудникам будут измерять температуру, а на базе учреждений будут работать приборы по обеззараживанию воздуха.

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