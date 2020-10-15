Карта распространения коронавируса на 15 октября 2020 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Лидирует Ижевск, Фото: freepik.com

На сегодня, 15 октября, было выявлено ещё 118 случаев заболевания коровирусом. Об этом сообщил оперштаб Удмуртской Республики. Скончались двое пожилых мужчин. 101 пациент выздоровел.

Коронавирус выявили у 58 жителей Ижевска, по 8 жителей заболели в Сарапуле и Завьяловском районе, по 6 в Увинском и Красногорском районах. В Шарканском районе выявили 5 случаев, по 4 в Воткинском и Вавожском районах, по 3 в Сарапульском и Игринском районах. В Можге, Глазове, Воткинске и Каракулинском районе зарегистрировали по два случая. По одному в Балезинском, Камбарском, Малопургинском, Селтинском, Якшур-Бодьинском районах.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 3 498

Воткинск - 292

Глазов - 287

Можга - 421

Сарапул - 211

Алнашский район - 194

Балезинский район - 104

Вавожский район - 77

Воткинский район - 84

Глазовский район - 56

Граховский район - 55

Дебесский район - 34

Завьяловский район - 475

Игринский район - 123

Камбарский район - 31

Каракулинский район - 34

Кезский район - 67

Кизнерский район - 58

Киясовский район - 51

Красногорский район - 97

Малопургинский район - 190

Можгинский район - 109

Сарапульский район - 81

Селтинский район - 50

Сюмсинский район - 36

Увинский район - 111

Шарканский район - 94

Юкаменский район - 31

Якшур-Бодьинский район - 71

Ярский район - 46

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