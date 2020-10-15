Карта распространения коронавируса на 15 октября 2020 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Лидирует Ижевск, Фото: freepik.com
На сегодня, 15 октября, было выявлено ещё 118 случаев заболевания коровирусом. Об этом сообщил оперштаб Удмуртской Республики. Скончались двое пожилых мужчин. 101 пациент выздоровел.
Коронавирус выявили у 58 жителей Ижевска, по 8 жителей заболели в Сарапуле и Завьяловском районе, по 6 в Увинском и Красногорском районах. В Шарканском районе выявили 5 случаев, по 4 в Воткинском и Вавожском районах, по 3 в Сарапульском и Игринском районах. В Можге, Глазове, Воткинске и Каракулинском районе зарегистрировали по два случая. По одному в Балезинском, Камбарском, Малопургинском, Селтинском, Якшур-Бодьинском районах.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 3 498
Воткинск - 292
Глазов - 287
Можга - 421
Сарапул - 211
Алнашский район - 194
Балезинский район - 104
Вавожский район - 77
Воткинский район - 84
Глазовский район - 56
Граховский район - 55
Дебесский район - 34
Завьяловский район - 475
Игринский район - 123
Камбарский район - 31
Каракулинский район - 34
Кезский район - 67
Кизнерский район - 58
Киясовский район - 51
Красногорский район - 97
Малопургинский район - 190
Можгинский район - 109
Сарапульский район - 81
Селтинский район - 50
Сюмсинский район - 36
Увинский район - 111
Шарканский район - 94
Юкаменский район - 31
Якшур-Бодьинский район - 71
Ярский район - 46
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