Погода в Ижевске на 16 октября: облачно с прояснениями и до +14°С

Днем временами небольшие дожди. Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Поскорее завариваем кофе и бодро завершаем рабочую неделю. О том, как одеться и нужен ли сегодня зонтик, расскажет наш прогноз погоды в Ижевске.

На календаре пятница, 16 октября. Погода продолжает хмуриться, днем временами небольшие дожди. Синоптики Удмуртского гидрометцентра предупреждают об усилении западного ветра 15-18 м/с. Днем воздух прогреется до +12…+14°С. Небо будет облачным, с небольшими прояснениями.

Ночью температура понизится до +8…+10°С. Небо будет облачным, но преимущественно без осадков.

Желаем вам замечательных выходных!

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