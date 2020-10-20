«Удмуртнефть» на 40% повысила качество подготовки нефти

Фото: «Удмуртнефть»

Специалисты АО «Удмуртнефть» (совместное предприятие НК «Роснефть» и корпорации SINOPEC) модернизировали и перезапустили систему подготовки и перекачки нефти Котовского месторождения Удмуртской Республики.

Новая система подготовки нефти позволила повысить качество товарного сырья и снизить обводненность эмульсии почти в 2 раза (до реконструкции этот показатель составлял 75-78%). Данные инновации направлены на сокращение затрат и повышение эффективности работы предприятия.

На установке предварительного сброса воды (УПСВ) мощностью 2,25 млн м³ в год и дожимной насосной станции (ДНС) применены передовые цифровые технологии. В основе работы обновлённых производственных объектов – автоматизированная система, обеспечивающая возможность вести процесс подготовки и перекачки нефти в наиболее благоприятных режимах. Также система позволяет контролировать параметры работы установки, управлять насосами откачки нефти, открывать/закрывать электрозадвижки, позволяя мгновенно реагировать на любые отклонения и проводить корректировку.

Фото: «Удмуртнефть»

Цифровизация во всех областях деятельности Компании - один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022». Акцент на внедрении цифровых технологий повысит прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по всей производственной цепочке Компании.

*синопек

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