Карта распространения коронавируса на 16 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

В 17 районах Удмуртии за минувшие сутки не выявлено ни одного заболевшего
Фото: pixabay.com
По состоянию на утро 16 октября коронавирусную инфекцию зафиксировали еще у 115 жителей Удмуртии. 158 человек выздоровели, три пожилых пациентки, к сожалению, скончались.
За минувшие сутки заболевшие были выявлены в 13 городах и районах республики, в 17 муниципальных образованиях не было зафиксировано ни одного нового случая.
Всего на сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировано 7 197 заболевших коронавирусной инфекцией.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 3 549
Воткинск - 309
Глазов - 302
Можга - 421
Сарапул - 215
Алнашский район - 194
Балезинский район - 106
Вавожский район - 77
Воткинский район - 89
Глазовский район - 60
Граховский район - 55
Дебесский район - 34
Завьяловский район - 475
Игринский район - 124
Камбарский район - 31
Каракулинский район - 34
Кезский район - 67
Кизнерский район - 58
Киясовский район - 54
Красногорский район - 101
Малопургинский район - 191
Можгинский район - 109
Сарапульский район - 81
Селтинский район - 50
Сюмсинский район - 36
Увинский район - 117
Шарканский район - 94
Юкаменский район - 33
Якшур-Бодьинский район - 71
Ярский район - 46
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
300 кг овощей и фруктов в Удмуртии оказались испорченными
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.