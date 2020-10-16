Карта распространения коронавируса на 16 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

В 17 районах Удмуртии за минувшие сутки не выявлено ни одного заболевшего Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 16 октября коронавирусную инфекцию зафиксировали еще у 115 жителей Удмуртии. 158 человек выздоровели, три пожилых пациентки, к сожалению, скончались.

За минувшие сутки заболевшие были выявлены в 13 городах и районах республики, в 17 муниципальных образованиях не было зафиксировано ни одного нового случая.

Всего на сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировано 7 197 заболевших коронавирусной инфекцией.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 3 549

Воткинск - 309

Глазов - 302

Можга - 421

Сарапул - 215

Алнашский район - 194

Балезинский район - 106

Вавожский район - 77

Воткинский район - 89

Глазовский район - 60

Граховский район - 55

Дебесский район - 34

Завьяловский район - 475

Игринский район - 124

Камбарский район - 31

Каракулинский район - 34

Кезский район - 67

Кизнерский район - 58

Киясовский район - 54

Красногорский район - 101

Малопургинский район - 191

Можгинский район - 109

Сарапульский район - 81

Селтинский район - 50

Сюмсинский район - 36

Увинский район - 117

Шарканский район - 94

Юкаменский район - 33

Якшур-Бодьинский район - 71

Ярский район - 46

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