Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 16 октября 2020 года: 115 новых случаев заражения и кто зарабатывает на вакцинах
Фото: Амир Закиров
16 октября в Удмуртии зарегистрировали 115 положительных тестов на COVID-19. Вылечились от инфекции 158 пациентов. Трое не смогли победить болезнь и, к сожалению, скончались.
За последние сутки провели 4 208 исследование на коронавирусную инфекцию, всего за весь период было проведено 437 305 исследований
Всего по состоянию на 16 октября в республике зарегистрировали 7 179 случаев болезни.
Карту распространения вируса по районам можно посмотреть по ссылке.
В связи с эпидемиологической ситуацией пассажиропоток в общественном транспорте Ижевска сократился минимум на 80%. Это является одной из причин возможного повышения тарифа на проезд.
Коронавирус в России
В России выявлено 13 556 случая за сутки. За весь период в России зарегистрировали 1 346 380 случаев Covid-19.
Сегодня российскую вакцину от коронавируса называют «новой нефтью». Ампулы готовят к отправке в Белоруссию, Индию, Бразилию, Мексику. Кто заработает на этом выяснила «Комсмомолка».
При этом инфекционист Евгений Тимаков утверждает, что оценить реальный эффект от действия вакцины мы сможем не раньше, чем через год.