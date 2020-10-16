Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 16 октября 2020 года: 115 новых случаев заражения и кто зарабатывает на вакцинах Фото: Амир Закиров

16 октября в Удмуртии зарегистрировали 115 положительных тестов на COVID-19. Вылечились от инфекции 158 пациентов. Трое не смогли победить болезнь и, к сожалению, скончались.

За последние сутки провели 4 208 исследование на коронавирусную инфекцию, всего за весь период было проведено 437 305 исследований

Всего по состоянию на 16 октября в республике зарегистрировали 7 179 случаев болезни.

Карту распространения вируса по районам можно посмотреть по ссылке.

В связи с эпидемиологической ситуацией пассажиропоток в общественном транспорте Ижевска сократился минимум на 80%. Это является одной из причин возможного повышения тарифа на проезд.

Коронавирус в России

В России выявлено 13 556 случая за сутки. За весь период в России зарегистрировали 1 346 380 случаев Covid-19.

Сегодня российскую вакцину от коронавируса называют «новой нефтью». Ампулы готовят к отправке в Белоруссию, Индию, Бразилию, Мексику. Кто заработает на этом выяснила «Комсмомолка».

При этом инфекционист Евгений Тимаков утверждает, что оценить реальный эффект от действия вакцины мы сможем не раньше, чем через год.